Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2021
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В Южно-Сахалинске откроют и ограничат движение по улице Комсомольской
09:36, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске, сдавая назад, водитель сбил пенсионерку

В Южно-Сахалинске, сдавая назад, водитель сбил пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 46-летний мужчина, стаж вождения которого составляет 28 лет, управляя автомобилем "Ford Transit", двигался в южном направлении по прилегающей территории Коммунистического проспекта, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В районе дома № 15, при движении задним ходом, совершил наезд на женщину, которая, по предварительным данным, двигалась позади автомобиля в попутном направлении. В результате ДТП 78-летняя женщина-пешеход получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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