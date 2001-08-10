На Сахалине задержана организованная группа наркоторговцев с товаром на 60 миллионов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине полицейскими задержаны семь участников группы, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области совместно с коллегами из Камчатского и Приморского краев, Республики Удмуртия и Московской области пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в сбыте наркотиков на территории Сахалина и иных субъектов России.

Предварительно установлено, что злоумышленники организовали в теневом сегменте сети Интернет продажу наркотических средств и разделили между собой обязанности. В группу входили кураторы, перевозчики, закладчики и сбытчики. Общение между ними велось через мессенджер с использованием методов шифрования данных.

В апреле текущего года один из участников группы должен был перевезти около двух килограммов мефедрона из Ижевска в Южно-Сахалинск. Наркотики он спрятал в фильтры для очистки воды. По прилете в аэропорт Южно-Сахалинска мужчина был задержан сотрудниками полиции, а запрещенные вещества изъяты. Кроме того, около 500 граммов наркотиков подозреваемый оставил в Ижевске, а также организовал тайники во Владивостоке.

Оперативники выяснили, что еще два соучастника противоправной деятельности планировали забрать изъятый мефедрон из закладок в лесу около села Новотроицкое Анивского городского округа Сахалинской области. В их обязанности входило получение крупных партий наркотиков, их расфасовка и перезакладка. Фигуранты были застигнуты сотрудниками полиции, когда выходили из лесополосы, где были оборудованы тайники. При задержании подозреваемые оказали активное сопротивление. Один из них ударил оперативника, а после произвел в его сторону выстрел из охолощенного пистолета. Благодаря профессионализму полицейских, злоумышленники были обездвижены и задержаны.

В автомобиле фигурантов было обнаружено несколько сотен свертков с наркотическими средствами. В салоне и багажнике иномарки находились десятки пакетов и металлический кейс с готовыми к сбыту порошкообразными и кристаллообразными веществами.

Впоследствии сотрудники полиции задержали еще четырех участников группы. Следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В общей сложности из незаконного оборота изъято свыше 10 килограммов синтетических наркотиков, розничная стоимость которых по ценам черного рынка превышает 60 миллионов рублей.

- По факту нападения на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.