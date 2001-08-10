Пожарные потушили дачу в Долинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 августа в 22.49 в диспетчерскую Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление противопожарной службы Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 23.00. К этому моменту открытым пламенем горел дачный дом на площади в 24 квадратных метра. Пожар локализовали в 23.10, а полностью ликвидировали в 00.40.

В тушении пожара были задействованы шесть человек личного состава и две единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.