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Пожарные потушили дачу в Долинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
17 августа в 22.49 в диспетчерскую Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление противопожарной службы Сахалинской области".
Пожарные прибыли на место в 23.00. К этому моменту открытым пламенем горел дачный дом на площади в 24 квадратных метра. Пожар локализовали в 23.10, а полностью ликвидировали в 00.40.
В тушении пожара были задействованы шесть человек личного состава и две единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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