Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2021
Сегодня 14:38
73,48|86,48|66,91
На Сахалине назначен первый помощник прокурора области
12:19, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные потушили дачу в Долинске

Пожарные потушили дачу в Долинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 августа в 22.49 в диспетчерскую Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление противопожарной службы Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 23.00. К этому моменту открытым пламенем горел дачный дом на площади в 24 квадратных метра. Пожар локализовали в 23.10, а полностью ликвидировали в 00.40.

В тушении пожара были задействованы шесть человек личного состава и две единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы прошли вакцинацию от COVID?