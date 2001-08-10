Двое сахалинцев украли шлифовальную машинку, пока рабочие отлучились

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 62-летнего гражданина о краже с одного двора дома по Коммунистическому проспекту угловой шлифовальной машинки. Сумма причинённого ущерба составила 18 тысяч рублей.

Как стало известно, по данному адресу рабочей бригадой производилась замена асфальта. Полицейские изучили камеры видео наблюдения, установленные на доме, и выяснили, что в полдень двое человек похитили указанное имущество, оставленное на генераторе, после чего зашли в подъезд, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В совершении кражи подозреваются 23-летний и ранее судимый 26-летний местные жители, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).