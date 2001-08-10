Двое сахалинцев подарили мошенникам более двух миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Интернет-мошенники продолжают под различными предлогами и способами вводить жителей островного региона в заблуждение, чтобы похитить денежные средства. За прошедшие сутки аферисты похитили более двух миллионов рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Наиболее крупный факт хищения был зафиксирован в Макаровском районе. В дежурную часть районного отдела МВД обратилась 68-летняя жительница села Новое. Пенсионерку обманули почти на полтора миллиона рублей.
Как выяснили полицейские, гражданка увидела рекламу в сети Интернет об инвестировании и позвонила по указанному номеру, где ей ответил мужчина. В дальнейшей беседе он убедил заявительницу, что для дальнейшего заработка необходимо открыть электронный кошелек и внести туда первоначальный взнос в размере 15 тысяч рублей. Спустя несколько дней с пенсионеркой связался еще один мужчина и сообщил, что этих средств недостаточно, нужно взять кредит в банке и пополнить кошелек. Такая позиция гражданку не смутила, и она взяла заём в размере 50 тысяч рублей, а позже еще два кредита в разных банках на общую сумму 800 тысяч рублей.
Продолжая вводить женщину в заблуждение, мошенники вновь связались с ней. Выдавая себя за представителя банка, они убедили её застраховать свой электронный кошелек, иначе будет списана комиссия. Побоявшись за свои сбережения на счету, потерпевшая заняла у знакомых в долг еще полмиллиона рублей и перевела на указанный аферистами банковский счет.
Второй случай обмана произошёл с женщиной 1954 года рождения из Долинского района. В течение нескольких дней гражданке с разных номеров телефонов звонили неизвестные лица и сообщали, что ей якобы положена компенсация денежных средств за ранее приобретенные в интернете лекарственные препараты, но нужно оплатить страховой взнос. В какой-то момент пенсионерка поддалась на уговоры мошенников и осуществила несколько переводов в общей сложности на сумму более 740 тысяч рублей. Как только деньги поступили, аферисты на связь не выходили.
Стоит отметить, что в двух вышеописанных случаях потерпевшие знали о дистанционном мошенничестве из разных источников, но тем не менее поддались воздействию злоумышленников.
Возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к данным деяниям.
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