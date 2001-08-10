В Южно-Сахалинске задержан грабитель
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 34-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что прошлой ночью, когда он прогуливался, неизвестный подошел к нему, силой отобрал у него мобильный телефон, после чего скрылся, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность гражданина, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Как выяснилось, к ограблению причастен 28-летний ранее судимый житель областного центра, у которого было изъято похищенное имущество.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Возбуждено уголовное дело
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