Сахалинец обокрал компанию в которой работал, на четверть миллиона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Южно-Сахалинску установлена причастность местного жителя к присвоению и растрате в крупном размере.

Ранее за помощью к полицейским обратился руководитель одной из логистических компаний областного центра. В ходе ревизии был выявлен факт хищения из кассового аппарата более четверти миллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Полицейские выяснили, что подозреваемый работал в компании заявителя логистом и при трудоустройстве подписал договор о полной материальной ответственности.

В один из дней гражданин решил пойти на противоправное деяние и взять часть выручки из кассы для интернет-ставок на спорт. В дальнейшем злоумышленник по аналогичной схеме еще три раза присваивал денежные средства компании для азартных игр, но по итогу проиграл более 250 тысяч рублей.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации – присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.