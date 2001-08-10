Тихоокеанское
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18 Августа 2021
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10:47, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Палтус из Сахалинской области доставили во Владивосток без ветеринарных документов

Палтус из Сахалинской области доставили во Владивосток без ветеринарных документов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области рассмотрено административное дело в отношении ООО Рыбокомбинат "Островной" из Сахалинской области за нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке и хранении подконтрольных госветнадзору товаров, рассказали ТИА "Острова" в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

28 июня 2021 года во Владивосток трюмной партией прибыл подконтрольный государственному ветеринарному надзору груз – белокорый обезглавленный палтус общим весом 2,5 т. Партия была загружена в морозильную камеру на территории "ВМРП" во Владивостоке.
 
Грузоотправителем и грузополучателем данного подконтрольного товара являлось ООО Рыбокомбинат «Островной».
 
В рамках государственного ветеринарного контроля должностным лицом Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области был произведен осмотр продукции. В ходе проведения ветеринарного осмотра подконтрольного товара обнаружено, что на часть товара отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, соответственно данный товар не подвергался ветеринарно-санитарной экспертизе.
 
По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора в отношении юридического лица было возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ. Дело рассмотрено 11 августа 2021 года. Предприятию грозит административный штраф в размере 301 000 рублей.
 
Отметим, ранее предприятие привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение (штраф предприятием был оплачен).

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