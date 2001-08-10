Палтус из Сахалинской области доставили во Владивосток без ветеринарных документов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области рассмотрено административное дело в отношении ООО Рыбокомбинат "Островной" из Сахалинской области за нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке и хранении подконтрольных госветнадзору товаров, рассказали ТИА "Острова" в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

28 июня 2021 года во Владивосток трюмной партией прибыл подконтрольный государственному ветеринарному надзору груз – белокорый обезглавленный палтус общим весом 2,5 т. Партия была загружена в морозильную камеру на территории "ВМРП" во Владивостоке.

Грузоотправителем и грузополучателем данного подконтрольного товара являлось ООО Рыбокомбинат «Островной».

В рамках государственного ветеринарного контроля должностным лицом Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области был произведен осмотр продукции. В ходе проведения ветеринарного осмотра подконтрольного товара обнаружено, что на часть товара отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, соответственно данный товар не подвергался ветеринарно-санитарной экспертизе.

По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора в отношении юридического лица было возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ. Дело рассмотрено 11 августа 2021 года. Предприятию грозит административный штраф в размере 301 000 рублей.

Отметим, ранее предприятие привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение (штраф предприятием был оплачен).