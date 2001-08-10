На Сахалине растет количество аварий на железнодорожных переездах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Дальневосточной железной дороге с 9 августа по 10 сентября проводится месячник "Внимание, переезд!", расказали ТИА "Острова" в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

В рамках мероприятия сахалинские железнодорожники, совместно с инспекторами ГИБДД, провели рейд по профилактике ДТП на железнодорожных переездах. Водителям напомнили о правилах дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. Для акции были выбраны переезды на 34 км линии Корсаков - Южно-Сахалинск и на 52 км станции Ново-Александровка, на которых отмечается наибольшее количество нарушений. Во время рейда железнодорожники раздавали водителям информационные буклеты и напоминали автомобилистам об опасности, которую влекут спешка и самонадеянность при проезде через переезды без соблюдения правил.

Дальневосточная железная дорога обеспокоена ростом ДТП на переездах островной магистрали. С начала года на железнодорожных переездах Сахалинской области произошло 4 дорожно-транспортных происшествия (за аналогичный период 2020 года – 3 ДТП).

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.