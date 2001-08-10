Вмешавшись в конфликт таксиста и пассажирки,сахалинец избил извозчика и обокрал девушку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отдел МВД России по Анивскому городскому округу из корсаковского отдела полиции поступил материал проверки по заявлению 25-летней гражданки. Девушка пояснила, что неустановленное лицо похитило из автомобиля её сумочку, в которой находились личные документы и мобильный телефон, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Также в анивскую полицию обратился мужчина, который заявил, что неизвестный нанёс ему телесные повреждения, при этом забрал его сотовый телефон и скрылся на автомобиле.
Описываемые события, о которых сообщили разные люди, происходили в одни и те же сутки и в одном месте: на автобусной остановке по улице Рижской села Новотроицкое. Между этими случаями прослеживалась очевидная взаимосвязь. Объединив усилия, сотрудники уголовного розыска аппарата регионального УМВД, оперативники областного центра и анивской полиции установили личность подозреваемого в совершении кражи и грабежа. Последний, зная, что его разыскивают, активно скрывался от правоохранительных органов.
В результате проведенных разыскных мероприятий сыщики задержали подозреваемого в островной столице. Ранее судимый за угон и кражу 20-летний житель села Троицкое заключён под стражу.
Установлено, что молодой человек, проезжая мимо на автомобиле, заметил на улице водителя такси и данную девушку, которые разговаривали на повышенных тонах. Он решил вмешаться в диалог и выяснить, что происходит. В результате злоумышленник нанёс заявителю телесное повреждение и открыто похитил из иномарки его сотовый телефон, после чего уехал вместе с девушкой.
По пути следования между ними также возник конфликт, в результате чего гражданка покинула автомобиль, а указанный молодой человек похитил её гаджет. Впоследствии он сдал телефон в ломбард, выручив за него денежные средства, которые потратил на личные нужды. Похищенный телефон у водителя такси изъят и будет возвращен собственнику.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.
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