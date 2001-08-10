За сутки мошенники выманили у сахалинцев более 700 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аферисты под всевозможными предлогами продолжают вводить жителей островного региона в заблуждения и похищать их сбережения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВд РФ по Сахалинской области.

Почти полмиллиона рублей похитили мошенники у 30-летней жительницы села Синегорск. В беседе с полицейскими гражданка уточнила, что находилась в Ростовской области, когда на ее мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что на имя потерпевшей якобы подана заявка на оформление кредита. Для отмены операции необходимо срочно самой взять кредит на эту же сумму и сообщить коды из смс-сообщений, которые придут на гаджет женщины. Как только она это сделала, со счета была списана вышеуказанная сумма, а звонивший более на связь не выходил.

Похожая ситуация произошла с пенсионеркой из Корсакова. Отличие этого случая от предыдущего в том, что заявительница сама перечислили на счет мошенника кредит, который оформила на своё имя. Звонивший также представился сотрудником банка и под предлогом оформления кредита злоумышленниками на её имя, уговорил потерпевшую опередить их, получить заём и перечислить его на продиктованные им номера. В итоге жительница портового города лишилась четверти миллиона рублей.

Последний факт противоправного деяния произошел с жителем села Горнозаводск. Мужчина 1969 года рождения просматривал видеоролики на одном из популярных хостингов в сети Интернет, где обратил внимание на объявления. В нем сообщалось, что государство якобы возвращает денежные средства населению за период трудовой деятельности. Пройдя по ссылке гражданину было предложено заполнить анкету с указанием персональных данных для расчета суммы, которую ему вернёт государство. После этого пришла информация о том, что мужчине положена компенсация в размере 297 тысяч рублей. Для получения этой суммы необходимо заплатить более пяти тысяч рублей, что он и сделал. В дальнейшем ему поступили сведения о необходимости внесения процентов, чтобы быстрее получить выплату. Совершив несколько операций, мужчина в общей сложности перевёл мошенникам 34 тысячи рублей.

По всем вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к данным деяниям.