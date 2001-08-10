Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2021
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На Сахалине задержан браконьер-коршатник

На Сахалине задержан браконьер-коршатник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Анивы, подозреваемого в незаконном вылове водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской ьобласти.

Установлено, что в устье реки Макаровка был задержан мужчина, который при помощи запрещенного орудия лова (тройника) незаконно добыл 26 экземпляров рыбы лососевых пород – горбуши. Ущерб составил почти 50 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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