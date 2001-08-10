На Сахалине уроженец Челябинска украл куртку, в кармане которой лежал телефон с "мобильным банком"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окочено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего уроженца Челябинской области, подозреваемого в совершении двух краж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Следователи установили, что фигурант, находясь в одном из кафе областного центра, обратил внимание на оставленную в гардеробе мужскую куртку. Дождавшись, когда за его действиями не будет наблюдать персонал и посетители, он похитил данное имущество и скрылся. Позже осмотрев вещь, обвиняемый обнаружил в кармане сотовый телефон, к которому была подключена опция "Мобильный банк". Воспользовавшись данным устройством, он перевёл себе почти 8 тысяч рублей. В общей сложности мужчина причинил потерпевшему материальный ущерб почти на 30 тысяч рублей.
Таким образом, фигурант совершил преступления, предусмотренные статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража.
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