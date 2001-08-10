На Сахалине вора вычислили по камерам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На минувшей неделе в дежурную часть отдела МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 30-летнего местного жителя о хищении принадлежащего ему мобильного телефона стоимостью 23 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В беседе с полицейскими потерпевший рассказал, что находился в одном из досуговых заведений райцентра, когда произошла кража его гаджета.

В ходе разбирательства полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника, который в дальнейшем был задержан. Им оказался ранее судимый 19-летний посетитель этого же заведения, который пришёл туда в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек обратил внимание на оставленный без присмотра на барной стойке мобильный телефон и похитил его, после чего покинул помещение.

Подогреваемый признался в содеянном. Похищенное устройство изъято и будет возвращено законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.