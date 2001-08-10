На Сахалине вора вычислили по камерам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На минувшей неделе в дежурную часть отдела МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 30-летнего местного жителя о хищении принадлежащего ему мобильного телефона стоимостью 23 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В беседе с полицейскими потерпевший рассказал, что находился в одном из досуговых заведений райцентра, когда произошла кража его гаджета.
В ходе разбирательства полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника, который в дальнейшем был задержан. Им оказался ранее судимый 19-летний посетитель этого же заведения, который пришёл туда в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек обратил внимание на оставленный без присмотра на барной стойке мобильный телефон и похитил его, после чего покинул помещение.
Подогреваемый признался в содеянном. Похищенное устройство изъято и будет возвращено законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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