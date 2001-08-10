Сахалинка перевела мошенникам четверть миллиона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 августа в отдел МВД России по городскому округу "Александровск-Сахалинский район" поступило заявление от 55-летней местной жительницы, пострадавшей от действий телефонных мошенников, опустошивших её банковский счёт на сумму более четверть миллиона рублей, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Гражданка уточнила, что пару дней назад ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются похитить ее деньги со счетов. Затем он предложил ей перевести деньги на безопасный счет. Он убедил заявительницу пойти в банк и через банкомат снять 150 тысяч рублей с кредитной карты и осуществить переводы по 15 тысяч рублей на указанный ей счет. На следующий день, она снова пошла в банк, где сняла через кассу еще 163 тысячи рублей. Затем по указанию неизвестного осуществила 8 платежей на продиктованные счета по 15 тысяч рублей и один платёж на 13 800 рублей.

Таким образом, неустановленное лицо путем обмана похитило принадлежащие заявительнице денежные средства в сумме 280 537 рублей.

Сотрудниками полиции направлены запросы операторам связи о принадлежности абонентских номеров и в банк о движении денежных средств. Изъяты скриншоты и чеки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. Ведется следствие.