Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2021
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14:19, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине внук угнал у деда иномарку, а при задержании оказал сопротивление

На Сахалине внук угнал у деда иномарку, а при задержании оказал сопротивление

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшую пятницу, 13 августа, в отдел МВД России по городскому округу "Александровск-Сахалинский район" поступило сообщение от 66-летнего местного жителя. Мужчина заявил о том, что кто-то неправомерно завладел принадлежащим ему автомобилем иностранного производства. Свой автомобиль он накануне припарковал во дворе дома, а утром не нашёл его на месте, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий спустя час на перекрестке улиц Дальневосточная - Смирных обнаружили проходившую по ориентировке иномарку. Также стала известна личность подозреваемого в ее угоне. Им оказался 21-летний внук потерпевшего, который в тайне от деда изготовил дубликат ключей от автомобиля, на котором периодически совершал поездки. При задержании гражданин оказал активное сопротивление стражам правопорядка, и скрыться с места преступления. Однако был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения  (угон) В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль изъят и возвращен законному владельцу.

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