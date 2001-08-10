Сахалинка незаконно прописала у себя семь иностранцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России по Анивскому городскому округу в ходе профилактического обхода была установлена фиктивная регистрация иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Выяснилось, что 59-летняя собственница квартиры в доме по улице Совхозной районного центра прописала в жилище помимо своей семьи еще семь иностранных граждан. При этом данные лица не проживали по этому адресу с момента регистрации.
Возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. У подозреваемой взято обязательство о явке.
Данное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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