Против сахалинца, выбросившего собаку с пятого этажа, возбудили уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Органом дознания отдела МВД России по Невельскому городскому округу по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Ранее в районный отдел полиции по системе 112 поступило телефонное сообщение от женщины о том, что из окна жилого дома выбросили собаку.

В ходе последовавшего разбирательства стало известно, что 41-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, рассердившись на своё животное, выкинул питомца с пятого этажа. Впоследствии он спустился за собакой, чтобы занести домой, где животное от полученных травм скончалось.

Сотрудниками полиции были установлены свидетели и проведены необходимые проверочные мероприятия, изобличающие ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности местного жителя, в совершении инкриминируемо ему противоправного деяния.

Санкция статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.