Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2021
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10:49, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске водитель, выехав на встречку, сбил подростков на мотоцикле

В Холмске водитель, выехав на встречку, сбил подростков на мотоцикле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 августа 2021 года, в 21 час 15 минут, 65-летний мужчина, стаж вождения которого составляет 9 лет, управляя автомобилем "Toyota Rush", двигался в южном направлении по улице Победы. В районе дома № 28-А, по предварительным данным, при повороте налево, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с мотоциклом под управлением несовершеннолетнего подростка, в результате чего, мотоцикл отбросило на припаркованный автомобиль, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП, 14-летние водитель и пассажир мотоцикла получили телесные повреждения.

При этом, несовершеннолетний водитель управлял мотоциклом, не зарегистрированным в установленном порядке.

По данному факту проводится проверка

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