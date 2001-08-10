Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2021
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В Южно-Сахалинске на выходных перекроют движение по западной полосе ул. Железнодорожной
10:48, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

За выходные на Сахалине в авариях погибли два человека

За выходные на Сахалине в авариях погибли два человека

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 13 августа 2021 года, в 20 часов 30 минут, 62-летний мужчина, стаж вождения которого составляет 30 лет, управляя автомобилем "Subaru Impreza", двигался по автодороге Тымовское - Александровск-Сахалинский. На 54 километре, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП, 62-летний водитель автомобиля "Subaru Impreza" получил телесные повреждения от которых скончался в течении суток в медицинском учреждении.

По данному факту проводится проверка.

14 августа 2021 года, в 14 часов 30 минут, 38-летний мужчина, стаж вождения которого составляет 19 лет, управляя автомобилем "Toyota Crown", двигался в западном направлении по автодороге Пятиречье - Ожидаево. На первом километре, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП, 38-летний водитель автомобиля «Toyota Crown» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а пассажир автомобиля получил телесные повреждения.

При этом, водитель и его пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

По данному факту проводится проверка.

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