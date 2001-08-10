Сахалинца,накопившего полумиллионный долг по алиментам, приговорили к 40 часам работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделении судебных приставов по Поронайскому району УФССП по Сахалинской области находилось исполнительное производство о взыскании алиментных платежей по решению суда с гражданина К., в размере четвертой части от заработной платы на содержание несовершеннолетнего ребёнка, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.

В течение длительного времени сахалинец не исполнял обязательства перед собственным ребенком и накопил задолженность в размере более 500 тысяч рублей. Зная о последствиях неисполнения судебного решения, безответственный отец не спешил с оплатой образовавшегося долга перед собственным ребёнком, в связи с чем представитель закона составил в отношении сахалинца протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, рассмотрев который, суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком 40 часов за злостное уклонение от уплаты алиментов.

Если гражданин К., отбыв наказание, не извлечёт из этого для себя урок, его ждёт более серьёзная мера - уголовная ответственность по ст.157 УК РФ.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан не забывать о своём родительском долге во избежание применения к ним мер принудительного характера, в том числе привлечения к административной и уголовной ответственности.