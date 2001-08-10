На Сахалине браконьер пойдет под суд за вылов пяти тайменей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В производстве отдела дознания ОМВД России по Томаринскому городскому округу находится уголовное дело в отношении 28-летнего жителя села Краснополье, подозреваемого в незаконном вылове краснокнижной рыбы, рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что мужчина намеренно прибыл к реке Белинская и при помощи телескопической удочки выловил пять тайменей, занесенной в Красную книгу Российской Федерации. После этого гражданин погрузил биоресурсы в автомобиль и уехал, но спустя несколько минут был остановлен сотрудниками СКТУ ФАР Томаринского района.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Рыба изъята и помещена на ответственное хранение. Ущерб составил свыше 100 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.