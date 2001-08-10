На Сахалине украли канализационный люк и сдали на металл
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За помощью в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился работник бюджетного предприятия областного центра. Он сообщил о том, что в районе переулка Отдаленный неизвестный похитил чугунный люк от колодца. Ущерб составил более восемь тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области.
Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска оценив обстановку, опросив жителей близлежащих домов поняли, что к краже причастен один из граждан, проживающих в данном секторе. Вскоре их предположение подтвердилось. Подозреваемым оказался 38-летний местный житель, живущий недалеко от места совершения противоправного деяния. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Как пояснил мужчина, у него начались финансовые трудности, и он решил в темное время суток похитить ценное имущество. При помощи подручных инструментов от вытащил люк и в дальнейшем сдал на металлолом, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело.
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