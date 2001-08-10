Сахалинец, гуляя по центру города, обворовывал зевак

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть с разницей в один день поступили два заявления граждан, что кто-то похитил на улице их ценные вещи. Общий ущерб составил почти 40 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого.

Как выяснили полицейские, злоумышленник, прогуливаясь в районе площади Ленина обратил внимание, что потерпевший 1976-го года рождения разговаривает со своим сыном и не обращает внимание на рюкзак ребенка. Тогда подозреваемый незаметно взял ценную вещь и скрылся.

На следующий день гражданин, находясь в одном из скверов областного центра, по аналогичной схеме совершил хищение мобильного телефона несовершеннолетнего сына второго заявителя. Украденным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело.