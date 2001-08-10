За елку и пихты сахалинцу дали два года условно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельским городским судом вынесен приговор в отношении 22- летнего жителя села Шебунино Невельского района, который признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Судом установлено, что 23 января 2021 года подсудимый, находясь в лесном массиве Шебунинского участкового лесничества, при помощи бензопилы спилил 15 пихт, 1 ель и 1 березу в отсутствие разрешительных документов. Своими действиями мужчина причинил ущерб лесному фонду Российской Федерации на сумму более 1 млн. рублей.

Подсудимый полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном, частично возместил ущерб на сумму 565 000 рублей.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, с учетом личности виновного, который совершил преступление впервые, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы, предоставив ему возможность исправления без изоляции от общества, назначив наказание условно с испытательным сроком 2 года.

Судом также удовлетворен гражданский иск на сумму 684 708 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.