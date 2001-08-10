Сахалинец, после ссоры из-за женщины, убил собутыльника и теперь сядет на 10 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмский городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 44-летнего местного жителя, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Судом установлено, что подсудимый, находясь в квартире потерпевшего, совместно с ним и его знакомой распивали спиртные напитки. Высказав недовольство присутствием женщины, подсудимый нанес потерпевшему три удара кулаком в область лица. Чтобы прекратить конфликт между мужчинами, знакомая потерпевшего покинула квартиру. Продолжив употреблять алкоголь, между мужчинами вновь возникла ссора, в ходе которой подсудимый нанес потерпевшему несколько ударов кулаками по лицу и в область грудной клетки, после чего вытолкнул из квартиры. На лестничной площадке подсудимый еще раз ударил потерпевшего кулаком в область шеи. В результате преступных действий потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, выдвинув версию о нанесении смертельного удара потерпевшему третьими лицами.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого, с учетом его личности и того, что ранее он отбывал наказание в местах лишения свободы, назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.