Прокуратура проверит, почему жители Сахалине не могут купить себе уголь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой области в связи с размещением в средствах массовой информации публикаций об отсутствии у жителей Невельского и Холмского района возможности приобрести уголь для отопления жилых помещений в зимний период организованы проверки.

Прокурорам указанных районов поручено оценить полноту реализации органами местного самоуправления полномочий по обеспечению населения необходимым запасом топлива, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области..

В рамках проводимой органами прокуратуры проверки исполнения утвержденного Правительством Сахалинской области плана подготовки к осенне-зимнему периоду будет дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов по подготовке населенных пунктов к отопительному периоду.

По результатам проверок при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.