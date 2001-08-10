На Сахалине задержан очередной браконьер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 августа сотрудниками ОМВД России по городскому округу "Ногликский" в ходе мероприятий, проводимых совместно с Пограничным Управлением УФСБ Сахалинской области и СКТУ ФАР в рамках операции "Путина" пресечен факт незаконной добычи водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В районе Ныйского залива правоохранителями был задержан 32-летний гражданин, который используя лодку с мотором, осуществлял вылов рыбы лососевых пород при помощи лесковой сети.

Сумма ущерба за незаконно добытые ресурсы составила свыше 330 тысяч рублей.

Рыба, лодка и орудие лова изъяты и переданы на ответственное хранение.

По данному факту возбуждено уголовное дело.