Тихоокеанское
информационное агентство
12 Августа 2021
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14:39, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержан "агроном", выращивающий запрещенные растения

На Сахалине задержан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками отдела МВД России по городскому округу "Ногликский" при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 39-летний ранее судимый местный житель, подозреваемый в незаконном культивировании наркосодержащих растений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Ранее оперативникам поступила информация, что вышеуказанный гражданин выращивает на своем приусадебном участке растения предположительно рода «конопля».

В ходе осмотра жилища злоумышленника сотрудники полиции обнаружили в самодельной теплице 55 кустов наркосодержащего растения. Проведенная экспертиза подтвердила, что это растение рода конопля.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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