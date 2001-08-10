На Сахалине задержан "агроном", выращивающий запрещенные растения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками отдела МВД России по городскому округу "Ногликский" при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 39-летний ранее судимый местный житель, подозреваемый в незаконном культивировании наркосодержащих растений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Ранее оперативникам поступила информация, что вышеуказанный гражданин выращивает на своем приусадебном участке растения предположительно рода «конопля».
В ходе осмотра жилища злоумышленника сотрудники полиции обнаружили в самодельной теплице 55 кустов наркосодержащего растения. Проведенная экспертиза подтвердила, что это растение рода конопля.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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