Мошенники обманули пенсионерку из Южно-Сахалинска, пообещав ей компенсацию за лекарства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вчера днем в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от женщины 1952 года рождения. Она рассказала полицейским, что стала жертвой обмана и потеряла более 100 тысяч рублей.

Гражданка пояснила, что ей на мобильный телефон поступил звонок из Московской области. На другом конце провода мужчина представился сотрудником правоохранительных органов. В ходе диалога он сообщил пенсионерку, что им пойманы злоумышленники, которые совершали махинации с лекарственными средствами. Якобы женщина переплачивала за них, когда заказывала в интернете. Теперь же ей положена компенсация в размере более 200 тысяч рублей. Чтобы ее получить необходимо заплатить комиссию. Под диктовку афериста, потерпевшая сделала два перевода на сказанный ей банковский счет, после чего он бросил трубку и более на связь не выходил, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Еще один факт противоправного деяния произошел в Ногликском районе, где мужчина решил купить снегоход. Найдя в интернете подходящий по цене товар, он связался с продавцом и обговорил сделку. После этого ему на электронную почту были высланы реквизиты для оплаты снегохода стоимостью свыше 230 тысяч рублей.

Как только гражданин произвел оплаты, соответствующий сайт был удален, а вся переписка с мошенниками пропала.

Стоит отметить, что в обоих вышеперечисленных фактах потерпевшие знали о подобного рода мошеннических действиях, но все-равно поверили незнакомым людям.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничества. Ведется розыск злоумышленников.