На Камчатке разбился вертолет с туристами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня около 9 часов утра по сахалинскому времени вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», следовавший по маршруту поселок Николаевка - озеро Курильское - вулкан Ходутка, упал в Курильское озеро, сообщает информационное агентство "Кам 24". На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа.

К месту крушения вылетели три водолаза СПСЧ ФПС ГПС по Камчатскому краю и семь сотрудников МЧС, всего же в операции участвуют 45 человек, восемь единиц техники, от МЧС - 37 человек и шесть единиц техники.

На настоящий момент известно о восьми выживших, двое из которых – члены экипажа.