Тихоокеанское
информационное агентство
12 Августа 2021
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На Сахалине водитель без прав вылетел в кючвет

На Сахалине водитель без прав вылетел в кючвет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 августа 2021 года, около 5 часов утра, 29-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, управляя автомобилем "Тойота Краун", двигался по автодороге "Южно-Сахалинск - Оха", в северном направлении. На 360 километре, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП, 39-летняя пассажирка автомобиля получила телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

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