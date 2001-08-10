Поссорившись с собутыльницей, сахалинец топором разбил ее автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от 63-летней жительницы села Быков. Она рассказала, что кто-то повредил ее иномарку, которую она припарковала возле дома. В беседе с оперативниками женщина уточнила, что до инцидента поссорилась со своим приятелем, который у нее гостил.

Прибывшие на место полицейские, разобравшись в ситуации, установили личность подозреваемого. Как и предполагали стражи порядка, им оказался знакомый гражданки. Мужчина был доставлен в отдел полиции.

Оперативники выяснили, что пара распивала спиртные напитки в компании знакомых. В какой-то момент между ними возник конфликт, и мужчина затаил обиду на потерпевшую. Выйдя на улицу из дачного домика, он взял лежащий на улице топор и нанес им несколько ударов по лобовому и боковым стеклам автомобиля, а также повредил шины транспортного средства. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 Уголовного кодекса Российской Федерации - умышленные уничтожение или повреждение имущества.