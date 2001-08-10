Сахалинец украл мопед, разобрал его, но по запчастям продать не успел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Углегорскому району в ходе разбирательства установлен факт хищения мопеда 15-летним местным жителем.

Ранее в дежурную часть по факту пропажи двухколёсного транспорта поступило заявление молодого человека 1996 года рождения. Ущерб гражданин оценил в 32 тысячи рублей.

Стражи порядка выяснили, что подросток, находясь в районе улицы Свободная, увидел мопед потерпевшего и решил похитить транспортное средство. Откатив его в свой гараж, он разобрал его на запчасти и планировал продать заинтересованным лицам, но был оперативно установлен сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.