Житель Сахалина выбил дверь в чужой квартире и вынес имущество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу за помощью обратилась 59-летняя пенсионерка, жительница села Восток. Женщина рассказала, что кто-то проник в ее квартиру и похитил разного рода имущество, на общую сумму свыше 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1978-го года рождения.

Как оказалось, гражданин прогуливался в районе улицы Гагарина и обратил внимание на дом, который уже частично расселен. Осмотрев строение, он нашел квартиру потерпевшей, но входная дверь была заперта. Тогда злоумышленник силой выбил ее ногой и проник в помещение, откуда похитил телевизор, швейную машинку и другое ценное имущество, после чего скрылся. Краденное мужчина хранил у себя дома и на дачном участке пока не был задержан сотрудниками полиции. Вещи изъяты и будут возвращены законной владелице.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.