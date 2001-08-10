Тихоокеанское
информационное агентство
11 Августа 2021
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После выходных в Южно-Сахалинске автоинспекторы задержали 8 водителей в состоянии опьянения
11:52, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец зашел в пустующий офис и вышел оттуда с чужой наличкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 42-летний, ранее неоднократно судимый местный житель, подозреваемый в хищении денежных средств.

Сыщики выяснили, что мужчина, находясь в районе Коммунистического проспекта, зашел в одно из офисных зданий. Осмотревшись, злоумышленник обратил внимание, что один из кабинетов не заперт, а внутри нет работников. Тогда он похитил со стола наличные и поспешил скрыться. Краденными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража.

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