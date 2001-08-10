На Сахалине задержаны "металлисты"-рецидивисты, добывающие медь из кабелей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование по уголовному делу, возбуждённому в отношении 42-летнего и 35-летнего местных жителей. Мужчины обвиняются в совершении кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что фигуранты, договорившись заранее, решили похитить со здания медный кабель, который приметили ранее. Подъехав к указанной территории около полуночи, один из мужчин напилил примерно 4 -5 кусков кабеля, и вместе они погрузили их в автомобиль, на котором приехали, а затем направились с похищенным в гараж. Там они сняли облицовку с медного кабеля и сложили его. Далее фигуранты направились за другой частью кабеля, который остался на месте кражи.
Уже на месте они нарезали ещё 5 кусков, которые сгрузили в автомобиль. Рядом они увидели ограждение территории сахалинской энергетической компании, через которое тянулся ещё один кабель. Фигуранты договорились прийти за ним через пару дней. Прибыв ночью на место, они уже по отработанной схеме нарезали его на куски, а затем переместили их в машину. Далее в гараже также сняли облицовку и поехали за остатками медного изделия. В пункте приема металла фигуранты сдали всю имеющуюся у них медь, выручив около 50 тысяч рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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