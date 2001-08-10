На Сахалине пассажир обокрал таксиста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 24-летнего местного жителя, который сообщил о пропаже своего сотового телефона, стоимостью 44 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Заявитель работает водителем на автомобиле такси. В день кражи он довозил мужчину и женщину с ребенком. Мужчина попросил остановить по пути следования и вышел, а девушка направилась дальше. После выхода пассажира водитель не смог найти свой телефон и обратился к полицейским. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность злоумышленника и доставили его в отдел полицию для разбирательства. Гаджет он успел продать за 2,5 тысячи рублей. Телефон был изъят у третьего лица и возвращен законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.