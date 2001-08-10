Мошенник из Находки развел сахалинцев более чем на миллион рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области выявили еще шесть фактов противоправного деяния, совершенных мошенником против жителей Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
32-летний подозреваемый, проживающий в городе Находка Приморского края, с сентября прошлого года использовал мошенническую схему по предоставлению фиктивных услуг. Стремясь извлечь материальную выгоду, он вводил потерпевших в заблуждение и совершал хищение принадлежащих им денежных средств, внесенных в качестве предоплаты.
Мужчина создал в одной популярной социальной сети несколько страниц. Одна из них была ориентирована на жителей Сахалинской области и называлась «Поможем с ГИБДД в Южно-Сахалинске». Он выдавал себя за сотрудника госавтоинспекции и обещал помощь в получении водительского удостоверения, его возврата в случае лишения, открытии новой категории и тому подобное.
Переписку с потерпевшими подозреваемый вёл в мессенджере мгновенного обмена сообщениями, где просил их при переводе денег писать "возврат долга".
Также установлено, что злоумышленник промышлял фиктивной продажей автозапчастей. Для этого он вступал в тематические группы на площадке мессенджера, где излагал ложные сведения о поставке деталей, за что люди переводили ему предоплату. После получения денежных средств подозреваемый переставал выходить на связь.
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Сахалинской области возбуждены ряд уголовных дел по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. Расследование продолжается.
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