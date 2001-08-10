Тихоокеанское
информационное агентство
10 Августа 2021
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После выходных в Южно-Сахалинске автоинспекторы задержали 8 водителей в состоянии опьянения
09:24, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

После выходных в Южно-Сахалинске автоинспекторы задержали 8 водителей в состоянии опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 09 августа 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 16 дорожно-транспортных происшествий. ДТП, подлежащих государственному статистическому учету, не зарегистрировано.

Сотрудниками ГИБДД на территории области пресечены 8 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них, в отношении 1 водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

 Пресечены 14 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.

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