54 иностранца нашли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование по уголовному делу, возбуждённому в отношении 52-летней жительницы областного центра. Женщина обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных гражданин, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что женщине в 2016 году в наследство после смерти матери достался дом. В 2019 году к ней обратился сосед с просьбой предоставить жилье его знакомым и оформить им временную регистрацию. Она сразу согласилась и оформила временную регистрацию для троих человек. Далее она начала регистрировать иностранных граждан.

Таким образом, полицейскими было установлено, с августа 2019 года по май 2020 года обвиняемая умышленно, с целью личного незаконного обогащения, осуществила фиктивную постановку на учет 54 иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. По факту же данное помещение для постоянного пребывания данным лицам не предоставлялось, и проживали они в другом месте.

Данное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.