На Сахалине задержан серийный грабитель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Корсаковскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в серии грабежей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..

Ранее за помощь к полицейским обратились трое потерпевших. Неизвестный мужчина подкараулил каждого из них возле торговой точки, выхватил пакет с имуществом и скрылся в ближайших дворах.

Установлено, что злоумышленник высматривал граждан, которые не смогут оказать ему активного сопротивления. Дождавшись, когда потерпевший будет выходить с купленными товарами их магазина, он подбегал, резко вырывал имущество и сбегал с места преступления.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации - грабеж.