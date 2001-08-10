На Сахалине продавец-консультант два месяца обворовывал магазин, в котором работал
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя планировочного района Луговое. Молодой человек обвиняется в хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 25 ноября минувшего года фигурант устроился работать продавцом-консультантом к индивидуальному предпринимателю в магазин мобильной связи.
В скором времени него возник умысел на присвоение денежных средств, получаемых им от покупателей салона за приобретенный теми товар, путем не проведения покупки через специальную программу, при условии оплаты наличными денежным средствами. Так, в салон обратился покупатель и приобрел товар. Продавец не провел товар "по кассе", выписал тому собственноручно товарный чек и удалил с программы данные о проданном им товаре. Тем самым товар продолжал числиться фактически находящемся в наличии, а деньги он забрал себе. Зная о том, что ревизия в салоне связи проводится не часто, и недостача товаров будет выявлена не сразу, он по аналогичной схеме присваивал себе денежные средства, полученные им в наличной форме от покупателей.
Таким образовав обвиняемый с декабря по февраль обвиняемый присвоил денежные средства с 53 наименований различного товара в виде мобильных телефонов, аксессуаров и сим–карт. Сумма ущерба составила 74 тысячи рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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