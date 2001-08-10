На Сахалине задержаны 9 из 10 телефонных "террористов"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 1 полугодии 2021 года в Сахалинской области зарегистрировано 10 анонимных звонков о минировании мест массового пребывания людей и административно-хозяйственных объектов Сахалинской области, совершённых разными лицами, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба УФСБ России по Сахалинской области.
В результате проведённых УФСБ во взаимодействии с УМВД России по Сахалинской области оперативно-разыскных мероприятий 9 злоумышленников задержаны. В отношении последнего правонарушителя завершаются идентификационные исследования, закрепляющие его причастность к совершению заведомо ложного сообщения о готовящемся акте терроризма.
В рассматриваемом периоде правоохранительными органами возбуждено 6 уголовных дел по ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Два человека привлечены к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство).
Основными мотивами данных преступлений послужили личные и хулиганские побуждения.
УФСБ России по Сахалинской области напоминает жителям островного региона об уголовной ответственности за телефонный терроризм.
Санкция ст. 207 УК России за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлёкшее тяжкие последствия, предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Ответственности подлежат лица, достигшие 14 лет.
Имущественный ущерб, причинённый указанным преступлением, подлежит взысканию с лица, совершившего противоправное деяние.
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