85 водителей без прав остановили за выходные сахалинские автоинспекторы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие выходные дни, с 06 по 09 августа 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие. Из них, 2 ДТП подлежат государственному статистическому учету, в результате которых 2 человека получили телесные повреждения.
Сотрудниками ГИБДД на территории области были пресечены 36 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них, в отношении 7 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.
Кроме этого, пресечены 85 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:19 5 Августа На Сахалине продавец салона связи осужден за нарушение тайны телефонных разговоров
11:32 5 Августа В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
10:01 4 Августа Для сахалинцев запустили чартеры в Москву с экскурсией за 41 тысячу рублей
10:39 2 Августа На Сахалине солдатам-срочникам показали советский фильм "Алексендр Невский"
13:14 15 Июля Сахалинка предъявила поддельный диплом о медицинском образовании
09:29 16 Июля Сахалинцев предупредили, что в предстоящие теплые выходные сотрудники автоинспекции будут более бдительными
16:04 14 Июля Сахалинца 18 раз штрафовали за парковку на газонах, а ему все нипочем
15:02 14 Июля Три сахалинца фиктивно трудоустраивали мигрантов на острове
Выбор редакции
- 11:32 5 Августа В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
- 10:33 5 Августа Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
- 14:14 4 Августа Ремонтируемый участок улицы Ленина в Южно-Сахалинске начнут асфальтировать во второй половине августа
- 10:39 2 Августа На Сахалине солдатам-срочникам показали советский фильм "Алексендр Невский"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?