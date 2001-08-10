85 водителей без прав остановили за выходные сахалинские автоинспекторы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни, с 06 по 09 августа 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие. Из них, 2 ДТП подлежат государственному статистическому учету, в результате которых 2 человека получили телесные повреждения.

Сотрудниками ГИБДД на территории области были пресечены 36 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них, в отношении 7 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Кроме этого, пресечены 85 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.