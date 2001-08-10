Тихоокеанское
информационное агентство
9 Августа 2021
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10:15, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пассажирский автобус попал в аварию

В Южно-Сахалинске пассажирский автобус попал в аварию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 22-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС" с прицепом, двигался по ул.Транзитной в восточном направлении. На нерегулируемом перекрестке с улицей Ленина выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении пассажирскому автобусу "МАЗ" и совершил с ним столкновение. После чего, автобус совершил наезд на бордюрный камень и опору светофорного объекта.

В результате происшествия 49-летняя пассажирка автобуса получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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