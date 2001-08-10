Сахалинец залез в чужую квартиру через балкон и украл оружие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" окончено расследование по уголовному делу, возбуждённому в отношении 22-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Молодой человек обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище и в хищении огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов.

Установлено, что фигурант в январе прошлого года, проходя мимо дома по улице Дзержинского, решил проникнуть в одну из квартир с целью хащения какого-либо ценного имущества. При помощи арматуры он попытался вскрыть входную дверь, но у него не вышло. Тогда мужчина проник в жилище через балкон. Осмотрев комнаты, злоумышленник обнаружил мобильный телефон, ноутбук, два флакона туалетной воды и металлический сейф, в котором находился травматический пистолет марки с двумя магазинами, 25 патронов к нему и кобура.

Краденное имущество он сложил в рюкзак и скрылся. Сумма ущерба составила около 48 тысяч рублей.