Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2021
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15:17, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинска, после совместной попойки, обокрала подругу

Сахалинска, после совместной попойки, обокрала подругу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" окончено расследование по уголовному делу, возбуждённому в отношении 29-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в начале июля фигурантка и потерпевшая находились в одной компании, где распивали спиртные напитки. Когда все разошлись, девушки решили продолжить застолье и для этого зашли в квартиру потерпевшей, где она в настоящее время не проживает, чтобы взять оттуда деньги на покупку алкоголя. После девушки направились в магазин, где купили спиртного и вернулись в другую квартиру, где потерпевшая проживает со своим сожителем.

В третьем часу ночи, выбрав момент, когда хозяйка квартиры не будет наблюдать за её действиями, обвиняемая достала из куртки кошелек, и похитила оттуда ключ от первой квартиры, где хранились деньги.

Выйдя на улицу, она сразу же проследовала в эту квартиру и забрала оттуда кошелек с деньгами. На улице она выбросила ключ. В кошельке оказалось более восьми тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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