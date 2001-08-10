Сахалинска, после совместной попойки, обокрала подругу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" окончено расследование по уголовному делу, возбуждённому в отношении 29-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в начале июля фигурантка и потерпевшая находились в одной компании, где распивали спиртные напитки. Когда все разошлись, девушки решили продолжить застолье и для этого зашли в квартиру потерпевшей, где она в настоящее время не проживает, чтобы взять оттуда деньги на покупку алкоголя. После девушки направились в магазин, где купили спиртного и вернулись в другую квартиру, где потерпевшая проживает со своим сожителем.

В третьем часу ночи, выбрав момент, когда хозяйка квартиры не будет наблюдать за её действиями, обвиняемая достала из куртки кошелек, и похитила оттуда ключ от первой квартиры, где хранились деньги.

Выйдя на улицу, она сразу же проследовала в эту квартиру и забрала оттуда кошелек с деньгами. На улице она выбросила ключ. В кошельке оказалось более восьми тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.