Почти 900 хвостов горбуши обнаружили сахалинские инспекторы в остановленной для проверке машине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе мероприятий, проводимых сотрудниками полиции в рамках оперативно-профилактической операции "Путина" инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Макаровскому городскому округу был остановлен грузовой автомобиль иностранного производства. При проверке документов, полицейские обратили внимание, что водитель заметно нервничает. Было принято решение осмотреть кузов машины. В результате стражи порядка обнаружили 870 особей горбуши, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Документы, подтверждающие легальность водных биоресурсов у гражданина отсутствовали. Откуда в машине рыба он также затруднился ответить.
Обнаруженное изъято и передано на ответственное хранение. Предварительный ущерб составляет около одного миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Ведется следствие.
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