За сутки на Сахалине выявили еще 22 водителя, катающихся без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 05 августа 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 19 дорожно-транспортных происшествий. Из них, одно ДТП подлежит государственному статистическому учету, в результате которого один человек получил телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова"в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудниками ГИБДД на территории области были пресечены 3 факта управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения, а также 22 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление.