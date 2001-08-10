Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2021
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За сутки на Сахалине выявили еще 22 водителя, катающихся без прав

За сутки на Сахалине выявили еще 22 водителя, катающихся без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 05 августа 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 19 дорожно-транспортных происшествий. Из них, одно ДТП подлежит государственному статистическому учету, в результате которого один человек получил телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова"в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудниками ГИБДД на территории области были пресечены 3 факта управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения, а также 22 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление.

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